نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر قمر الدولة حكمًا لمباراة المصري وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ونظيره بيراميدز بالدور الربع نهائي ببطولة كأس الرابطة للأندية.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: نادر قمر الدولة حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف كمساعدين، بالإضافة إلى محمد يوسف حكمًا رابعًا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله سيد شعبان.

موعد مباراة المصري وبيراميدز بربع نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز غدا الخميس بالدور الربع النهائي لبطولة كأس الرابطة للأندية.

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء غدا الخميس بملعب الجيش ببرج العرب بالدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب المصري بجدول المجموعة الرابعة

تأهل فريق المصري لدور ربع النهائي بكأس الرابطة بعد تصدره قمة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني، وصافة المجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط