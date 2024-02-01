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أحمد جودة - القاهرة - صرحت تقارير صحفية ألمانية أن هناك رغبة من نادي توتنهام الإنجليزي في ضم عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مرموش يقترب من الدوري الانجليزي

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية: "توتنهام مُهتم بالتعاقد مع عمر مرموش، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

واكملت الصحيفة: "إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني تقدر قيمة مرموش بنحو 30 مليون يورو، ولن تقوم بالاستغناء عن خدماته بمبلغ أقل من ذلك".

ويعاني مرموش من نزلة برد، وطلب البقاء في مصر للتعافي قبل العودة مرة أخرى لفريقه، بعدما كشف النادي الألماني عن حصول اللاعب إذن بالغياب عن التدريبات عقب عودته من كوت ديفوار بعدما شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.