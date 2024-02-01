نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ريال مدريد السابق لـ "دوت الخليج الرياضي": حزين لخروج منتخب مصر من أمم إفريقيا.. وهذا المرشح الأبرز لحصد اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرازيلي باولو كامبوس، والذي عمل كمدرب مساعد مع ريال مدريد في عام 2004 و2005، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار.

وقاد كامبوس العديد من التجارب التدريبية، من خلال تولى تدريب منتخبات قطر وغانا والكويت من قبل، وأيضًا قاد أندية النصر والهلال واتحاد جدة في السعودية، وفريق فلومينسي البرازيلي، بجانب بعض التجارب الأخرى.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا على يد منتخب الكونغو الديمقراطية من دور الستة عشر، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

باولو كامبوس يعلق على خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا

وقال باولو كامبوس خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "بالطبع حزين لخروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا".

وتابع: "أعرف وأحترم مسار كرة القدم في الكونغو، لكن جودة لاعبي المنتخب المصري أفضل بكثير، وكنت أشعر أن الفريق متوتر ودون تنسيق جيد بين جميع الخطوط خلال المباراة".

وواصل: "لقدت شاهدت مباراة الكاميرون أمام نيجيريا في دور الستة عشر كانت ضعيفة للغاية، ومستوى كلا المنتخبين كان ضعيف بشكل كبير".

وأتم حديثه قائلًا: "لقد عملت من قبل مع أندية في نيجيريا والسودان، وكذلك منتخبي ليبيريا وغانا، كان المستوى السابق أعلى من ذلك بكثير، وكنت أتمنى تتويج منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا، ولكن سيكون هناك منتخب مفاجئة سيفوز بلقب تلك النسخة".