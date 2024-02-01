نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يجهز الصفقات الجديدة استعدادا لمواجهة بيراميدز بربع نهائي بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز غدا الخميس بالدور الربع النهائي لبطولة كأس الرابطة للأندية.

اختتم الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية مساء اليوم الاربعاء بأحد الملاعب الفرعية بفندق الإقامة بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لهذه المواجهة.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق بيراميدز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره وضمان التأهل للدور النصف النهائي.

يعمل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي تجهيز الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي المصري خلال الساعات الماضية للمشاركة في مباراة غدا أمام نظيره فريق بيراميدز بهذه البطولة.

أتم المصري البورسعيدي أربعة صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية حتي الأن وهم صلاح محسن، حسام جريشة، حسين فيصل، معتز زردام.

موعد مباراة المصري وبيراميدز

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء غدا الخميس بملعب الجيش ببرج العرب بالدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب المصري بجدول المجموعة الرابعة

تأهل فريق المصري لدور ربع النهائي بكأس الرابطة بعد تصدره قمة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط في حين تأهل بيراميدز بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط

فاطمة