نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. المصري يتعاقد مع محمد طارق مدافع الزمالك لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع محمد طارق مدافع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبي بعقد يمتد لموسمين، حيث أتم مجلس إدارة المصري كافة إجراءات ضم اللاعب، فيما أنهى الجهاز الإداري قيد اللاعب بقائمة الفريق.

يذكر أن اللاعب محمد طارق والبالغ من العمر 22 عامًا يشغل مركز قلب الدفاع وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث أسهم محمد طارق مع زملائه في التأهل لنهائيات دورة باريس الأوليمبية المقرر إقامتها الصيف المقبل، بعدما احتل المنتخب مركز الوصافة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي أقيمت الصيف الماضي بالمملكة المغربية، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز للغاية بفضل قوته البدنية واجادته لألعاب الهواء وكذلك حُسن التمركز ورقابته اللصيقة للمهاجمين.

موعد مباراة المصري وبيراميدز بربع نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز غدا الخميس بالدور الربع النهائي لبطولة كأس الرابطة للأندية.

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء غدا الخميس بملعب الجيش ببرج العرب بالدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب المصري بجدول المجموعة الرابعة

تأهل فريق المصري لدور ربع النهائي بكأس الرابطة بعد تصدره قمة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط في حين تأهل بيراميدز بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط