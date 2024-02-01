نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مد فترة القيد الشتوي إلى هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري والدرجات الأدنى، وعدم نهاية الانتقالات وفقًا للميركاتو الشتوي بنهاية شهر يناير كما هو معروف في السنوات الأخيرة، رغم إعلان اتحاد الكرة أن القيد سينتهي عند الثانية عشر منتصف الليل.

مد فترة القيد

وكتب الصحفي أحمد عبد الباسط، المختص بأخبار الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسؤولي الجبلاية قرروا مد فترة القيد إلى يوم االثلاثاء المقبل السادس من شهر فبراير 2024، بدلًا من نهايته في منتصف ليل الأربعاء 31 يناير.

وكانت إدارة اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق أمس الأربعاء تمديد فترة التسجيل الشتوية الحالية لمدة ثماني ساعات فقط، كان من المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في الثالثة عصرًا، إلا أن القرار الجديد يمد الفترة حتى الثانية عشر من منتصف الليل فقط.

وجه الاتحاد رسالة إلى جميع الأندية، حثها على تسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون، وذلك للسماح لها بالتسجيل خلال فترة القيد الشتوية. يأتي هذا الإجراء استجابةً لتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مما يسهم في تعزيز صفوف الأندية خلال هذه الفترة الحساسة.