نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق تشيلسي، برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول؛ نجح اللاعب ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى تشيلسي.

ثم أضاف برادلي مدافع فريق ليفربول، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية.

وسجل اللاعب سوبوسلاي نجم فريق ليفربول، الهدف الثالث لصالح الريدز، في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني وسط غفلة من دفاع فريق تشيلسي.

وقلص اللاعب نكونكو نجم فريق تشيلسي، من حلال تسجيل الهدف الأول لصالح البلوز، في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وتمكن اللاعب لويس دياز نجم فريق ليفربول، من تسجيل الهدف الرابع لصالح الريدز، في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى النقطة 51 في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد فريق تشيلسي عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.