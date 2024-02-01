نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز ليفربول على تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق تشيلسي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبهذه النتيجة،ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

كما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

1- ليفربول 51 نقطة.

2- مانشستر سيتي 46 نقطة.

3- أرسنال 46 نقطة.

4- أستون فيلا 43 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير 43 نقطة.

6- وست هام يونايتد 35 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة.

8- برايتون 32 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 31 نقطة.

تشيلسي، 31 نقطة.

11- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

12- فولهام، 25 نقطة.

13- بورنموث، 25 نقطة.

14- كريستال بالاس، 24 نقطة.

15- برينتفورد، 22 نقطة.

نوتينجهام فورست، 20 نقطة.

17- لوتون تاون، 19 نقطة.

18- إيفرتون، 18 نقطة.

19- بيرنلي، 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 10 نقاط.