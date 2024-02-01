نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صفقة القرن.. تعرف على تشكيل الزمالك بعد الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسؤولو الزمالك عدد من الصفقات المميزة قبيل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

تشكيل الزمالك بعد الصفقات الجديدة

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم 11 صفقة حتى الآن قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل مد فترة الانتقالات الشتوية حتى 6 فبراير المقبل.

وتعاقد الزمالك مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد، مهاب ياسر لاعب الداخلية، أحمد حمدي قادمًا من صفوف مونتريال الكندي، وكذلك ناصر ماهر قادمًا من مودرن فيوتشر.

وضم الزمالك سيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد من صفوف بيراميدز، زياد كمال من صفوف إنبي، محمد عاطف من طنطا بالإضافة إلى محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش.

وأنهى مسؤولو الزمالك صفقة مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وترافيس موتيبا الأوغندي الذي تم قيده تحت السن.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تشكيل الزمالك بعد ضم 11 صفقة خلال الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة - سيف فاروق جعفر

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - عبد الله السعيد - محمد عاطف

خط الهجوم: سيف الدين الجزيزي.

وتضم دكة بدلاء الزمالك بعد حسم الصفقات الجديدة كلا من:-

محمد صبحي - زياد كمال - موتيبا - مصطفى أشرف - ناصر ماهر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - نبيل عماد دونجا.