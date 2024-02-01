الرياضة

أحمد أبو مسلم: اتحاد الكرة تأخر في إصدار بيان الاعتذار للجماهير بعد وداع كأس الأمم

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتقد أحمد أبو مسلم، لاعب السابق بيان اعتذار اتحاد الكرة المصري للجماهير، بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

أحمد أبو مسلم: اتحاد الكرة تأخر في إصدار بيان الاعتذار للجماهير بعد وداع كأس الأمم

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على فضائية المحور: " المنتخب المغربي ودع بطولة كأس الأمم، وكذلك الجزائر وتونس، وكان على الاتحاد المصري إصدار بيان اعتذار للجماهير عقب وداع البطولة مباشرة".

وتابع: "الاتحاد المصري أصدر بيان اعتذار للجماهير المصرية في وقت خاطئ، وكان لا بد من إصداره عقب الخروج من بطولة كأس الأمم".

وأكمل: "الاتحاد المصري يصرف مبالغ طائلة على التعاقد مع المدربين وكان بالإمكان التعاقد مع أسماء أفضل بكثير من فيتوريا بنفس المقابل المادي".

وأتم: "هناك عناصر كبيرة تعرضت للظلم في قائمة منتخب مصر، أبرزهم أحمد الشناوي ومحمد صبحي، فكانوا لا يستحقا الانضمام للمنتخب بسبب حالتهم البدنية والفنية".

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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