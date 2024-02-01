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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق بيان اعتذار اتحاد الكرة المصري للجماهير، بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

أحمد أبو مسلم: اتحاد الكرة تأخر في إصدار بيان الاعتذار للجماهير بعد وداع كأس الأمم

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على فضائية المحور: " المنتخب المغربي ودع بطولة كأس الأمم، وكذلك الجزائر وتونس، وكان على الاتحاد المصري إصدار بيان اعتذار للجماهير عقب وداع البطولة مباشرة".

وتابع: "الاتحاد المصري أصدر بيان اعتذار للجماهير المصرية في وقت خاطئ، وكان لا بد من إصداره عقب الخروج من بطولة كأس الأمم".

وأكمل: "الاتحاد المصري يصرف مبالغ طائلة على التعاقد مع المدربين وكان بالإمكان التعاقد مع أسماء أفضل بكثير من فيتوريا بنفس المقابل المادي".

وأتم: "هناك عناصر كبيرة تعرضت للظلم في قائمة منتخب مصر، أبرزهم أحمد الشناوي ومحمد صبحي، فكانوا لا يستحقا الانضمام للمنتخب بسبب حالتهم البدنية والفنية".