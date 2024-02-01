نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر من تحقيق الفوز أمام بيرنلي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل مانشستر سيتي بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في أربعة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة اثنتي عشرة مباراة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

سجل جوليان ألفاريز أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من ماتيوس نونيز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها ألفاريز برأسية، سكنت الشباك.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ماتش سيتي في الدقيقة 22، بعد ركلة حرة، نفذها كيفين دي بروين بتمريرة إلى زميله جوليان ألفاريز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز رودريجو هيرنانديز التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 46، بعد تمريرة من فيل فودين إلى زميله رودريجو الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص أيمن الدخيل الفارق لصالح بيرنلي في الدقيقة 3+90، بعد أن توغل ديفيد فوفانا بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل عرضية أرضية إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها الدخيل بتسديدة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.