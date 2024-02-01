نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من حسين لبيب بعد إنهاء صفقات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء ملف صفقات القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية.

تصريحات حسين لبيب

وكتب حسين لبيب رئيس الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزمالك أولا. الحمد لله رب العالمين. الشكر واجب

ألف شكر لكل زملائي أعضاء مجلس الإدارة لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق".

وتابع رئيس الزمالك بيانه بالقول: "أعضاء المجلس تركوا جميعا أعمالهم وأسرهم وأخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيمة".

وأكمل لبيب: "أشكر لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموه من مجهودات وتفانوا في حب نادينا العظيم

ومصممين على عدم ذكر أسمائهم، وعن قريب كما وعدتكم سوف اظهر لإيضاح الصورة الكاملة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته موضحا: " هدفنا الأول إسعاد جماهيرنا العظيمة الوفية. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وفي سياق متصل نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء الصفقات التالية، «سيف جعفر- عبد الله السعيد - الأوغندي موتيابا - ناصر ماهر - مهاب ياسر - زياد كمال - أحمد حمدي - محمد شحاتة - محمد عاطف - ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين".