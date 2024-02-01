نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقيد وسام أبو علي في القائمة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيد الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم الجديد، ضمن القائمة الإفريقية للفريق.

كما قام النادي بقيد 6 ناشئين وهم حازم جمال - إسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبد الحفيظ- مصطفى أبوالخير - محمد عبدالله، ضمن القائمة الإفريقية أيضًا.

وكان المارد الأحمر أعلن تعاقده مع وسام أبو علي قادمًا من صفوف سيريوس السويدي، لمدة 3 مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى النادي في الوقت الحالي، لحسم التعاقد مع حارس مرمى جديد، قبل غلق القيد الشتوي لتعويض غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر.

ويستعد الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لخوض مواجهة قوية ضد شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.