نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2024 في مصر، والذي شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفهم من أجل المنافسة في النصف الثاني من الموسم الحالي 2023 – 2024.

ويعد نادي الزمالك الأكثر إبرامًا للصفقات في ميركاتو الشتاء حيث نجح في التعاقد مع 10 لاعبين وذلك بعد إنهاء أزمة القيد التي حرمته من التعاقدات في الفترة الماضية، بينما اكتفى النادي الأهلي بصفقتين فقط، ولم يتعاقد إنبي مع أي لاعب.

صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي

- الأهلي

وسام أبو علي (سيريس السويدي) – عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر).

- الزمالك

زياد كمال (إنبي) – عبد الله السعيد – سيف جعفر (بيراميدز) – ترافيس موتيبا (كمبالا سيتي) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ) - محمد عاطف (طنطا) – مهاب ياسر (الداخلية) – أحمد حمدي (مونتريال) – ناصر ماهر (فيوتشر) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) ياسر حمد.

- بيراميدز

مروان حمدي (المصري) – محمود زلاكا (سيراميكا).

- الجونة

أحمد طارق سليمان (حارس مرمى – المقاصة) – رضا صلاح (المنصورة) – فرانك إيتوجا (المصري) – محمود العكش (الجمارك البورسعيدي) – إينمي بيكالي (فيوتشر).

- مودرن فيوتشر

محمد زعلوك – عبد الرحمن رشدان – أحمد خالد كباكا (الأهلي) – عمرو السيسي – عبد الله محمد – علي ياسر (الزمالك) - أرنولد ايبا (الكاميرون).

- البنك الأهلي

ياو أنور (الإسماعيلي) – محمد عبد الغني (الزمالك) – عبد العزيز السيد "زيزو" (الداخلية) – أحمد ربيع (السكة الحديد) – مصطفى فراوي (هلال القدس).

- سيراميكا كليوباترا

فيبو حكيم (بلدية المحلة) – هيما محمد (العبور) – علاء شعبان (مصر للتأمين) – أحمد بلحاج (عودة من الإعارة) - نور علاء (سيراميكا).

- فاركو

وليد مصطفى (فيوتشر) – سيف العجوز (الجونة) – عمرو ناصر (النصر).

- الاتحاد السكندري

تراوري نادي (غينيا)

- زد

محمود نبيل "بلبل" – عبد الرحمن البانوبي – راشد أحمد (سيراميكا) – أحمد الصغيري - عبد الله بكري (فاركو) – محمد بازوكا (انتقال حر).

- سموحة

الحبيب أحمد حسن (زد) – حسام جريشة (المصري) – كناريا (سيراميكا)

- الداخلية

محمد العطار (المنيا) – كالوشا (جمهورية شبين) – زياد طارق (انبي) - حمزة مجدي (انتقال حر) – عبد الرحمن صميدة (بيراميدز) – شريف دابو (انتقال حر)



- طلائع الجيش

عمر السعيد (فيوتشر)

- المصري البورسعيدي

صلاح محسن (الأهلي) – حسين فيصل (سموحة) – محمد طارق (الزمالك) – محمود دونجا (بيراميدز) – معتز زدام (الترجي التونسي)

- بلدية المحلة

إسلام المزيان – علاء يحيى (سيراميكا) - وحيد محسن (الصقر السعودي) – كريم ممدوح (الجونة) – إيمانويل إيهيزو (سموحة) - المغربي محمد ناهيري (انتقال حر)

- الإسماعيلي

أحمد الشيخ (الاتحاد السكندري) – عمرو مرعي (المقاولون) – هشام محمد – إيريك تراوري (انتقال حر) - عبد الكريم مصطفى (المقاصة) - أحمد رفاعي - حاتم سكر (الزمالك).

- المقاولون العرب

فراس بن عيفية (الصفاقسي) - محمود عبد الحليم "حليمو" (سموحة) – أحمد مودي (الهلال الليبي) – محمود شبراوي (الإسماعيلي) – أديوي معز إفيلوا - محمد عنتر (سيراميكا) – أسامة النجار (طنطا).