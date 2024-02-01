الرياضة

وكيل لاعبين: تأجيل مفاوضات تمديد عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بعد أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل لاعبين: تأجيل مفاوضات تمديد عقد محمد عبد المنعم مع بعد أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف حسام حمدي وكيل محمد عبد المنعم حقيقة تلقي  النادي الأهلي  عرضًا من فريق قطر القطري لضم اللاعب بقيمة ٢ ونصف مليون دولار، قابلة للزيادة.

وكيل لاعبين: تأجيل مفاوضات تمديد عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بعد أمم إفريقيا


وأوضح حسام حمدي  وكيله في مداخله مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: " أنهم ينتظرون رد مسؤولي النادي الأهلي خلال الأيام القادمة، خاصة وأن إغلاق القيد في قطر منتظر في الخامس من فبراير.


وأضاف: "محمد عبد المنعم يُعتبر من أفضل المدافعين في إفريقيا، ويبدي رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف، سواء في الخليج أو أوروبا.

وأكد الوكيل:"على وجود اهتمام من أندية أوروبية، لكن لم تصل أي عروض رسمية. ينتظرون رد النادي الأهلي لمعرفة طلباته المادية، ويتمنون التوصل لحل قريبًا.

وأشار: " أن هناك  محادثات بين مسؤولي الأهلي واللاعب لتمديد عقده، ولكن تم تأجيلها حتى بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، وحتى الآن لم يحدث أي تواصل جديد في هذا السياق.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا