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أحمد جودة - القاهرة -

كشف حسام حمدي وكيل محمد عبد المنعم حقيقة تلقي النادي الأهلي عرضًا من فريق قطر القطري لضم اللاعب بقيمة ٢ ونصف مليون دولار، قابلة للزيادة.

وكيل لاعبين: تأجيل مفاوضات تمديد عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بعد أمم إفريقيا



وأوضح حسام حمدي وكيله في مداخله مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: " أنهم ينتظرون رد مسؤولي النادي الأهلي خلال الأيام القادمة، خاصة وأن إغلاق القيد في قطر منتظر في الخامس من فبراير.



وأضاف: "محمد عبد المنعم يُعتبر من أفضل المدافعين في إفريقيا، ويبدي رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف، سواء في الخليج أو أوروبا.

وأكد الوكيل:"على وجود اهتمام من أندية أوروبية، لكن لم تصل أي عروض رسمية. ينتظرون رد النادي الأهلي لمعرفة طلباته المادية، ويتمنون التوصل لحل قريبًا.

وأشار: " أن هناك محادثات بين مسؤولي الأهلي واللاعب لتمديد عقده، ولكن تم تأجيلها حتى بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، وحتى الآن لم يحدث أي تواصل جديد في هذا السياق.