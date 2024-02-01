حسام حمدي وكيل اللاعبين: مؤتمر صحفي لتقديم أحمد حمدي لاعبا في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث حسام حمدي وكيل اللاعبين عن انتقال لاعبه أحمد حمدي الذي كان يلعب في صفوف الأهلي سابقًا، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حسام حمدي وكيل اللاعبين: مؤتمر صحفي لتقديم أحمد حمدي والبداية في التدريبات الثلاثاء المقبل



أوضح في مداخله مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: " أن بدأت المفاوضات مع نادي الزمالك منذ فترة مع حسين لبيب رئيس النادي، ولم تستغرق وقتًا طويلًا فقد انتظرنا حتى فتح القيد لحسم الصفقة".

وتابع: "كان عودة أحمد حمدي إلى القاهرة والانضمام إلى الزمالك أمر ضروري، حيث يتمتع بقدرات تمكنه من تحقيق إنجازات وفوز بالبطولات مع الفريق الكبير".

وأضاف: " يتنافس لاعبو الزمالك الجيدين، وتحديدا في مركز أحمد حمدي والمنافسة الشريفة تحدث داخل الملعب حيث يكون الأداء هو الحكم النهائي".

وأكمل: " اللاعب كان لديه عروض من أندية مصرية وخارجية، وكونه لاعب كبير فمن الطبيعي تلقيه عروض كثيرة، والنادي الأهلي لم يتواصل معنا لعودة اللاعب مرة أخرى وشرف لأحمد حمدي اللعب للأهلي والزمالك".



واختتم:" ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين لتقديم الصفقة أمام وسائل الإعلام، وسينضم اللاعب للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل".