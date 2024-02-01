نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره خيتافي مساء اليوم الخميس 1 فبراير 2024 على ملعب "كولوسيوم"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا برصيد 54 نقطة، بعد الفوز في سبعة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق خيتافي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثمانية لقاءات وخسارة ست مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.