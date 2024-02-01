تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي اليوم الخميس

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أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة خيتافي مساء اليوم الخميس 1-2-2024 على ملعب "كولوسيوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ناتشو هيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.