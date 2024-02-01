ثبت الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة الميرنجي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي، حيث سيجمعهما لقاء مساء اليوم الخميس الموافق الواحد من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "كولوسيوم"، هذا اللقاء الصعب والقوي الذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد وخيتافي اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.