نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-2-2024 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الخميس والموافق 1 من شهر فبراير في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-2-2024 في الدوري الاسباني

وتقام مباراة واحدة مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الإسباني بين فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق خيتافي في الجولة الثانية والعشرين.

وسوف تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 54 نقطة.

وتنقل أحداث مباريات اليوم الخميس في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط.