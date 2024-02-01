نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الليجا قبل مباريات اليوم الخميس.. بيلينجهام وحده وحده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس في الجولة الثانية والعشرين.

ترتيب هدافي الليجا قبل مباريات اليوم الخميس

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق خيتافي في مباريات اليوم الخميس بالدوري الإسباني حيث أن هذه المواجهة هي الوحيدة مساء اليوم فقط.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس:-

جود بيلينجهام ريال مدريد 14هدفًا

أرتيم دوفبيك جيرونا 14 هدفًا

بورخا مايورال خيتافي 14هدفًا

ألفاروا موراتا أتلتيكو مدريد 13هدفًا

أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 11 هدفًا

جيرارد مورينو فياريال 10 أهداف

انتي بوديمير أوساسونا 10أهداف

هوجو دورو فالنسيا 9 أهداف