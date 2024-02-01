أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة النصر وانتر ميامي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية في مباراة اليوم في بطولة كأس موسم الرياض، حيث يلتقي فريق النصر مع انتر ميامي في استاد المملكة أرينا، في مباراة حماسية تجمع بين ميسي في انتر ميامي، ورونالدو في النصر.

موعد مباراة النصر وانتر ميامي اليوم

تقام مباراة النصر وانتر ميامي، في الدور كأس موسم الرياض، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، على المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

التاسعة بتوقيت القاهرة.

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وانتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد انتر ميامي في كأس موسم الرياض

تُنقل فعاليات كأس موسم الرياض بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة النصر وانتر ميامي عبر قناة beIN Sports 1 HD.

بي إن سبورت HD بي إن 4k السعودية الرياضية الكويت الرياضية Ssc sport 5 HD Ssc sport 5 5D شاهد - Shahid Vip

معلق مباراة النصر ضد انتر ميامي

يتولى مهمة التعليق على مباراة النصر وانتر ميامي في كأس موسم الرياض، كُلًا من:

عصام الشوالي بي إن سبورت HD عصام الشوالي بي إن 4k علي سعيد الكعبي السعودية الرياضية علي سعيد الكعبي الكويت الرياضية فهد العتيبي Ssc sport 5 HD فهد العتيبي Ssc sport 5 5D مدحت شلبي شاهد - Shahid Vip

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وانتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

البث المباشر لـ مباراة النصر وانتر ميامي لحظة بلحظة



تشكيل النصر المتوقع ضد انتر ميامي في كأس موسم الرياض

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالله مادو – نواف بوشل – ايمريك لابورت – اليكس تيليس.

خط الوسط: الخيبري – بروزوفيتش – اوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا – كرستيانو رونالدو– عبد الرحمن غريب.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وانتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض

تشكيل انتر ميامي المتوقع أمام النصر في كأس موسم الرياض