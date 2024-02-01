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أحمد جودة - القاهرة - عشاق كرة القدم يترقبون مواجهة مثيرة في بطولة كأس موسم الرياض، حيث يتنافس فريق النصر مع انتر ميامي في استاد المملكة أرينا.

يعد هذا اللقاء مثيرًا بتواجد ميسي في صفوف انتر ميامي ورونالدو في صفوف النصر.

موعد مباراة النصر وانتر ميامي اليوم

تقام مباراة النصر وانتر ميامي، في الدور كأس موسم الرياض، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، على المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

التاسعة بتوقيت القاهرة.

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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دون تقطيع مباراة النصر.. بث مباشر مباراة النصر ضد انتر ميامي | كأس موسم الرياض

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد انتر ميامي في كأس موسم الرياض

تُنقل فعاليات كأس موسم الرياض بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة النصر وانتر ميامي عبر قناة beIN Sports 1 HD.

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معلق مباراة النصر ضد انتر ميامي

يتولى مهمة التعليق على مباراة النصر وانتر ميامي في كأس موسم الرياض، كُلًا من:

عصام الشوالي بي إن سبورت HD عصام الشوالي بي إن 4k علي سعيد الكعبي السعودية الرياضية علي سعيد الكعبي الكويت الرياضية فهد العتيبي Ssc sport 5 HD فهد العتيبي Ssc sport 5 5D مدحت شلبي شاهد - Shahid Vip

البث المباشر لـ مباراة النصر وانتر ميامي لحظة بلحظة



تشكيل النصر المتوقع ضد انتر ميامي في كأس موسم الرياض

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالله مادو – نواف بوشل – ايمريك لابورت – اليكس تيليس.

خط الوسط: الخيبري – بروزوفيتش – اوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا – كرستيانو رونالدو– عبد الرحمن غريب.

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تشكيل انتر ميامي المتوقع أمام النصر في كأس موسم الرياض

حارس المرمى: دريك كالندر.

خط الدفاع: دي اندري – توماس افيليس – سيرجي كريفتسوف – نواه الين – جوردي البا.

خط الوسط: جوليان – بوسكيتس – ديفيد رويز.

خط الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي.

دون تقطيع مباراة النصر.. بث مباشر مباراة النصر ضد انتر ميامي | كأس موسم الرياض

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامي

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وانتر ميامي يلا شوت اليوم في كأس موسم الرياض Live Now من هـــنـــــــا

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات