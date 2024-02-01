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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس.

جدول ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الخميس

ويلعب فريق ريال مدريد مع نظيره فريق خيتافي في مباريات اليوم الخميس عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 55 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس:-

1- جيرونا برصيد 55 نقطة.

2- ريال مدريد برصيد 54 نقطة.

3- برشلونة برصيد 47 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد برصيد 44 نقطة.

5- أتلتيك بلباو برصيد 42 نقطة.

6- ريال سوسيداد برصيد 36 نقطة.

7- ريال بيتيس برصيد 34 نقطة.

8- فالنسيا برصيد 32 نقطة.

9- لاس بالماس برصيد 31 نقطة.

10- خيتافي برصيد 29 نقطة.

11- ألافيس برصيد 26 نقطة.

12- أوساسونا برصيد 26 نقطة.

13- رايو فاييكانو برصيد 24 نقطة.

14- فياريال برصيد 23 نقطة.

15- مايوركا برصيد 20 نقطة.

16- إشبيلية برصيد 17 نقطة.

17- سيلتا فيجو برصيد 17 نقطة.

18- قادش برصيد 16 نقطة.

19- غرناطة برصيد 11 نقطة.

20- ألميريا برصيد 6 نقاط.