نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مع نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي في لقاء مرتقب بينهم اليوم الخميس الموافق 1/2/2024 بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

موعد مباراة النصر ضد إنتر ميامي

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وإنتر ميامي مساء الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي

ترتيب النصر في الدوري

ويحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر ثلاثة اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

تردد قناة ssc sports 5

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.