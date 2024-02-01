نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاوضات سرية بين فيتوريا ونادي سعودي في كوت ديفوار.. تفاصيل نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لم يكن في كامل تركيزه أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.





تصريحات إسلام صادق

وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" روي فيتوريا يرغب في الرحيل عن المنتخب الوطني منذ فترة طويلة خاصة بعد تلقيه عرض من نادي الشباب السعودي بمقابل مادي كبير".

وأضاف: ما علمته أن البرتغالي روي فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

يذكر أن روى فيتوريا تولى مسئولية منتخب مصر منذ عام ونصف العام مقابل 200 ألف دولار شهريا، ويمتد عقده حتى 2026، إلا أنه لم ينجح فى أول اختبار حقيقى وهو كأس الأمم الأفريقية.