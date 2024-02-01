نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي مرشح للعمل داخل المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة.

تصريحات إسلام صادق

وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عاد للصورة من جديد للعمل داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة في مرحلة ما بعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة".

وتابع: ما علمته أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للمنتخب في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للجبلاية.

وفي سياق متصل، قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية خلال الايام الماضية: أي تكليف للعمل في أي منتخب حتى لو منتخب 15 سنة سأوافق، هذا تكليف، لكن أنا أميل للعمل على تغيير العقلية الرياضية، في فرق شاسع بين الإدارة والقيادة.

يذكر أن منتخب مصر قد ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 بخسارة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 1-1.