نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

آية أحمد

استقر لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على تشكيل فريقه أمام نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي في لقاء مرتقب بينهم اليوم الخميس الموافق 1/2/2024 بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

موعد مباراة النصر ضد إنتر ميامي

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وإنتر ميامي مساء الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب النصر في الدوري

ويحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر ثلاثة اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

تردد قناة ssc sports 5

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل النصر أمام إنتر ميامي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان، عبد الإله، لابورت، تيليس.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، اوتافيو.

خط الهجوم: ماني، رونالدو، تاليسكا.