عاجل.. مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة تمهيدًا لتوقيع العقود

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أحمد جودة - القاهرة - وصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول الجديد بنادي الزمالك إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الأول من فبراير للعام الجديد 2024.

مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة تمهيدًا لتوقيع العقود

ومن المُنتظر أن يجري جوميز جلسة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وأحمد سليمان وباقي أعضاء المجلس لوضع الرتوش النهائية حول توقيع العقود.

وتم الاستقرار على البرتغالي ليكون قائد السفينة الجديدة لنادي الزمالك خلفًا للكابتن معتمد جمال الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد نادي الزمالك للاعلان عن الصفقات الجديدة التي قام بالتوقيع معها في الميركاتو الشتوي الجاري وهي التي تضمنت عبدالله السعيد وسيف جعفر وتسعة لاعبين آخرين.

وينتظر نادي الزمالك مجموعة من التحديات في الفترة القادمة أبرزها نهائي الكأس وبطولة الكونفدرالية وكذلك محاولة اللحاق بركب المنافسة في دوري نايل