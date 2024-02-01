نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة خيتافي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي



يلتقى الفريق الملكي مع مضيفه خيتافي، مساء، غدًا، الخميس، الموافق الأول من فبراير 2024، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فرنانديز، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.