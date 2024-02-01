هويلوند يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون



يلتقى الشياطين الحمر مع مضيفهم وولفرهامبتون، مساء، غدًا، الخميس الموافق الأول من فبراير 2024، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: دالوت – مارتينيز – فاران – لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو – ماينو – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني – هويلوند – جارناتشو



ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز العاشر عشر برصيد 29 نقطة.