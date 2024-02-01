نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رونالدو.. تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024.

موعد مباراة النصر ضد إنتر ميامي



يلتقى النصر مع نظيره إنتر ميامي، مساء، غدًا، الخميس، الموافق 1 فبراير 2024، على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات مباريات كأس موسم الرياض، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل النصر المتوقع أمام إنتر ميامي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – عبدالإله العمري – سلطان الغنام

خط الوسط: علي الحسن – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – عبدالمجيد الصليهم

خط الهجوم: تاليسكا – محمد مران

وتنقل مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بتعليق عصام الشوالي، بالإضافة إلى منصة شاهد عبر شبكة الإنترنت.