نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. ماركا: ريال مدريد يقترب من مبابي وموندو ديبورتيفو تعلق على قفزة النمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 01-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

صحيفة ماركا

التوقيع اقترب وريال مدريد يثق أنه صاحب الأفضلية في الحصول على خدمات كيليان مبابي ومستعد للهجوم.

هل يمكن تحرير بيلينغهام اكثر؟ سؤال يتم طرحه لمعرفة ما إذا كان بإمكان اليافع الانجليزي التحرر من بعض الواجبات الدفاعية.

ديباي يهدي الاتلتيكو فوزا" مثيرا" في الدقيقة ٩٠ لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية ومحاولة اللحاق بركب المقدمة.

فيتور روكي ينعش تشافي ويسجل بعد دخوله بدقائق في شباك اوساسونا ليعيد برشلونة لسكة الانتصارات مجددًا.

موندو ديبورتيفو

روكي يهدي برشلونة الفوز امام اوساسونا وذلك بعد دخوله الملعب بدقائق ليبصم على هدفه الأول مع البلوجرانا.

ديباي يحل معضلة الاتلتيكو في الدقيقة الاخيرة ويهدي كتيبة سيميوني فوزًا هامًأ في طريق مواصلة المنافسة.

ذا صن

قالت صحيفة ذا صن ان قطار ليفربول السريع يواصل النتائج الايجابية ويضيف تشيلسي لقائمة الهزائم برباعية ونونيز يحقق رقم سلبي.