نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. وصول مدرب الزمالك الجديد القاهرة وسبب فشل انتقال أبو جبل للأهلي ومنصب جديد لعبدالحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 1-2-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

وصول مدرب الزمالك الجديد القاهرة

وصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول الجديد بنادي الزمالك إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الأول من فبراير للعام الجديد 2024.

ومن المُنتظر أن يجري جوميز جلسة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وأحمد سليمان وباقي أعضاء المجلس لوضع الرتوش النهائية حول توقيع العقود.

وتم الاستقرار على البرتغالي ليكون قائد السفينة الجديدة لنادي الزمالك خلفًا للكابتن معتمد جمال الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو.

سبب فشل انتقال أبو جبل للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس خاصة في فشل صفقة انتقال محمد أبوجبل إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي، مؤكدًا أن الفشل في ضم حارس مرمى "بفعل فاعل".

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أحيانًا أفكر هل الأهلي فوق الجميع طوال الوقت، أم أن هناك في بعض الفترات لا يكون فوق الجميع، وصفقة محمد أبوجبل لم تتم بفعل فاعل".

وزاد: "هل الأهلي فوق الجميع أم لا؟!، ما يحدث حاليًا يؤذي مصطفى شوبير، فهل معقول حارس بحجم محمد أبوجبل، يتم الاتفاق معه، ثم يتم التراجع عن الصفقة، وأول من أبلغ الحارس برغبة الأهلي في ضمه كان كهربا، وكان الحارس سعيدًا بالانضمام للقلعة الحمراء، وفوجئ بسرعة إنهاء إجراءات الصفقة".

منصب جديد لعبدالحفيظ

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي مرشح للعمل داخل المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة.

وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عاد للصورة من جديد للعمل داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة في مرحلة ما بعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة".

وتابع: ما علمته أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للمنتخب في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للجبلاية.