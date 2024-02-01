نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة النصر وإنتر ميلان "مباراة الرقصة الأخيرة"| في بطولة كأس موسم الرياض 2024 مجاني دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة النصر وإنتر ميلان "مباراة الرقصة الأخيرة"| في بطولة كأس موسم الرياض 2024 مجاني دون تقطيع..منافسة قوية في كأس موسم الرياض 2024 تقام مساءً اليوم الخميس، حيث يواجه فريق النصر السعودي نظيره فريق إنتر ميلان الأمريكي، في بطولة كأس موسم الرياض 2024 الودية، مساءً اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير الجاري، ويقام هذا اللقاء على ملعب مملكة أرينا.

يلا شوت Al Nassr اليوم.. بث مباشر مباراة النصر وإنتر ميامي مشاهدة دون تقطيع HD "ميسي ضد رونالدو" - من هــنـــــا | شاهد بث مباشر مباراة ميسي ضد رونالدو.. مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميامي يلا شوت لايف اليوم - من هـــنــــا | كورة لايف Messi بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميامي HD رابط سريع - من هـــنــــا |

مشاهدة مباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين نستعرض لكم في السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بمباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024.

مشاهدة النصر وإنتر ميلان "مباراة الرقصة الأخيرة"| في بطولة كأس موسم الرياض 2024 مجاني دون تقطيع



بطاقة مباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024

‏المتنافسين: النصر ضد إنتر ميامي

‏البطولة: كأس موسم الرياض

‏الملعب: المملكة أرينا

‏التوقيت: 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

‏القنوات الناقلة: SSC | Shahid | beIN

‏المعلق: عصام الشوالي وفهد العتيبي

يلا شوت Al Nassr اليوم.. بث مباشر مباراة النصر وإنتر ميامي مشاهدة دون تقطيع HD "ميسي ضد رونالدو" - من هــنـــــا | شاهد بث مباشر مباراة ميسي ضد رونالدو.. مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميامي يلا شوت لايف اليوم - من هـــنــــا | كورة لايف Messi بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميامي HD رابط سريع - من هـــنــــا |



موعد مباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024



تبدأ مباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024 الودية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024



أسندت شبكة بي إن سبورتس مهام التعليق على مباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024 إلى المعلق عصام الشوالي، بينما أسندت قناة SCC مهام التعليق على المباراة إلى مدحت شلبي.



تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام إنتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس وايميريك لابورت وعبد الإله العمري وسلطان الغنام.

خط الوسط: بوزوفيتش وعلي الحسن وسامي النجعي.

خط الهجوم: مشاري فهد النمر وتاليكسا وأوتافيو.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام النصر السعودي في بطولة كأس موسم الرياض 2024

حراسة المرمى: دريك كاليندير

خط الدفاع: جوردي ألبا ونوح آلين وكريفستوف وآفيليبس ودياندري يدلن.

خط الوسط: دافيد رويز وسيرجيو وجوليان جريسيل.

خط الهجوم: ليونيل ميسي ولويس سواريز.



القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024



مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم الخميس في ثاني لقاءات كأس موسم الرياض 2024، وذلك بعدما عرضت المباراة الافتتاحية عبر ترددها المجاني دون تشفير، وستتاح هذه المتابعة المجانية للجماهير في جميع بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا؛ وبالتالي فإن مشاهدة مباراة النصر ضد إنتر ميامي مباشر اليوم ستكون عبر تردد قناة beIN Sports HD، كما أعلنت كذلك قناة الرياضية السعودية SSC، مستضيفة هذه البطولة الودية أنه سيتم إذاعة بث مباشر مباراة النصر ضد إنتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض 2024 من خلال تردد قناتها SSC 1.

يلا شوت Al Nassr اليوم.. بث مباشر مباراة النصر وإنتر ميامي مشاهدة دون تقطيع HD "ميسي ضد رونالدو" - من هــنـــــا | شاهد بث مباشر مباراة ميسي ضد رونالدو.. مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميامي يلا شوت لايف اليوم - من هـــنــــا | كورة لايف Messi بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميامي HD رابط سريع - من هـــنــــا |



مباراة النصر وانتر ميلان في بطولة كأس موسم الرياض 2024، ونستعرض لكم في السطور التالية تردد قناة beIN Sports HD المفتوحة وتردد قناة SSC 1 في السطور التالية



تردد قناة beIN Sports HD المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11055

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2



تردد قناة SSC 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة