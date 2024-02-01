هل يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان؟.. إنريكي يثير الجدل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب فريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، حول الوضع الحالي للاعبه كيليان مبابي والجدل المحيط بمستقبله؛ ينتهي عقد مبابي مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع النادي.

هل يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان؟

وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي، أجاب إنريكي على أسئلة الصحفيين حول نافذة الانتقالات لفريق باريس سان جيرمان.

وعند سؤاله عن مستقبل مبابي وما إذا كان سيتخذ قرارًا قريبًا، أكد إنريكي أن مبابي لم يخبره عن أي قرار بخصوص مستقبله مع الفريق حتى الآن.

وبخصوص إصابة بريسنيل كيمبيمبي وميلان سكرينيار، وإمكانية تعزيز خط الدفاع، أشار إنريكي إلى أنه لا يعلم تحديدًا ولكن فترة الانتقالات تنتهي قريبًا، معبّرًا عن استعداد النادي للتحرك إذا تطلب الأمر.

وختم تصريحه بالتأكيد على أنه ما لم يحدث أي تطور غير متوقع في اللحظات الأخيرة، فإنه لا يتوقع تقديم مفاجأت، مشيرًا إلى أن النادي ملتزم بالعمل على جميع جوانب فترة الانتقالات ويجب أن يكونوا جاهزين في أي وقت.