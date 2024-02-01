مشاهدة " Al Nassr VS Inter Miami"..حصري دون تقطيع بث مباشر النصر وإنتر ميلان في كأس الرياض 2024 {ميسي & رونالدو}

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على أرض ملعب مثير، يتقاطع النصر السعودي مع إنتر ميامي الأمريكي في مواجهة كروية مليئة بالتشويق والتحدي مساءً اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن بطولة كأس الرياض 2024 الودية.

يسعى النصر لتحقيق الفوز وترسيخ مكانته القوية، بينما يحمل إنتر ميامي أمالًا كبيرة في الظهور بشكل لافت وتحقيق نتيجة إيجابية، في هذه المواجهة المختصرة، يندرج الطموح والإثارة في إطار يعد بلحظات ممتعة تستحق المتابعة.



ما هو موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في بطولة كأس الرياض 2024؟

يتم بث مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ما هو تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام النصر في بطولة كأس الرياض 2024؟

حراسة المرمى: دريك كاليندير

خط الدفاع: جوردي ألبا، نوح آلين، كريفستوف، آفيليبس، دياندري يدلن.

خط الوسط: دافيد رويز، سيرجيو، جوليان غريسيل.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.

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ما هو تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام إنتر ميلان في بطولة كأس الرياض 2024؟

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، ايميريك لابورت، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: بوزوفيتش، علي الحسن، سامي النجعي.

خط الهجوم: حمدالله، تاليكسا، أوتافيو.

سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في كأس الرياض 2024



يغيب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة الراقصة الأخيرة، والتي تقرر إقامتها بين النصر السعودي وإنتر ميلان الأمريكي، حيث أوضحت العديد من التقارير الصحفية السعودية أن سبب غياب رونالدو بسبب أن اللاعب لم يصل إلى الجاهزية الكاملة بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق.



تاريخ مواجهات ميسي ورونالدو



تعد المباراة التي يلتقي فيها ميسي مع رونالدو من أهم المباريات التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، نظرًا للتنافس الشديد بينهم، حيث حصلوا الثنائي على 13 كرة ذهبية، فاز ميسي بـ 8 كرات ذهبية بينما فاز رونالدو بـ 5 كرات ذهبية بقمصان مختلفة.



وكانت أول مباراة جمعت بين ميسي ورونالدو عام 2008 بين مانشستر يونايتد وبرشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ثم انتقلت المنافسة بينهم نحو إسبانيا حين ارتدى النجم البرتغالي قميص ريال مدريد عام 2009، وحقق منهم ميسي مع برشلونة 14 فوزا على ريال مدريد رفقة رونالدو في كلاسيكو الأرض الشهير، بينما فاز الهداف التاريخي لريال مدريد في 8 مناسبات، وكان للتعادل حضور خلال 8 مواجهات.

المشاركين في بطولة كأس موسم الرياض 2024

يشار إلى أن يشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق هم: النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ميسي.