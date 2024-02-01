نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة 23 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد أمام خيتافي في مباراة مؤجلة من الجولة 20 في الليجا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

جود بيلينجهام ريال مدريد 14هدفًا

أرتيم دوفبيك جيرونا 14 هدفًا

بورخا مايورال خيتافي 14هدفًا

ألفاروا موراتا أتلتيكو مدريد 13هدفًا

أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 11 هدفًا

جيرارد مورينو فياريال 10 أهداف

انتي بوديمير أوساسونا 10أهداف

هوجو دورو فالنسيا 9 أهداف