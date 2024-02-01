نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة 23 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد أمام خيتافي في مباراة مؤجلة من الجولة 20 في الليجا.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني
جود بيلينجهام ريال مدريد 14هدفًا
أرتيم دوفبيك جيرونا 14 هدفًا
بورخا مايورال خيتافي 14هدفًا
ألفاروا موراتا أتلتيكو مدريد 13هدفًا
أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 11 هدفًا
جيرارد مورينو فياريال 10 أهداف
انتي بوديمير أوساسونا 10أهداف
هوجو دورو فالنسيا 9 أهداف