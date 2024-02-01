"أنا في قمة سعادتي لعبد الله".. أول رد من المعلق بلال علام على انتقال السعيد للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - علق الملعق الرياضي أحمد بلال علام، على انضمام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصفوف نادي الزمالك وذلك خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما انتشرت صورة له بجانب تيشيرت الأبيض.

بلال علام يبدي سعادته بانتقال لاعب بيراميدز للزمالك

وقام بلال علام بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: "أنا في قمة سعادتي لعبدالله أحد أكثر اللاعبين متعة وذكاءًا وإخلاصًا وتأثيرًا في السنوات الأخيرة في مصر".

وأكمل: "عبدالله مسيرة متكاملة تحدي كبير وإخلاص جميل لأي فريق يلعب معه، محترف حقيقي ومؤثر بعيدًا عن أي مزايدات مبروك خطوة الزمالك يا عبدالله ومبروك لجمهور الزمالك".

ووصل لاعب بيراميدز إلى مقر نادي الزمالك وقام بالتوقيع على عقود الانضمام، وأصبح لاعبا في صفوف الابيض وتم الانتهاء من كل شيء والتقط عدد من الصور بجانب تيشيرت الزمالك.