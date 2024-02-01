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أحمد جودة - القاهرة - خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور السته عشر واتجهت بركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.

تعرف على مستجدات تفاوض اتحاد الكرة مع فيتوريا

وطالب الجميع برحيل فيتوريا ولكن كان هناك بند في عقده تم تفعيله، وعلم " دوت الخليج الرياضي"، أن بناء عليه قام اتحاد الكرة بعرض على فيتوريا 300 ألف دولار للرحيل بالتراضي، 200 راتب شهر يناير بجانب 100 ألف دولار من الشرط الجزائي.

ولكن رفض فيتوريا التنازل عن أي مستحقات له وتمسك بـ800 ألف دولار راتب يناير بجانب الشرط الجزائي كامل.

كما استقر ما يقرب من 7 أعضاء داخل اتحاد الكرة على رحيل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر وتدعمهم وزارة الرياضة، كما على الجانب الآخر تمسك به عضوين لبقائه.

وبعدما ودع منتخب مصر البطولة تم تفعيل أحد البنود المدرجة بعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع اتحاد الكرة.

ويتضمن هذا البند في عقد فيتوريا الشرط الجزائي وفقًا لما جاء في العقد وهو إنه لا يدخل هذا البند حيز التفعيل إلا بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا.

وبعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا تم تفعيل البند المشار إليه في عقد فيتوريا، وأنه في حال رغبة اتحاد الكرة أو فيتوريا إنهاء التعاقد يتعين على الطرف الراغب في فسخ العقد سداد الشرط الجزائي، والمقدر بمبلغ وقيمته راتب 3 أشهر من راتب المدرب البرتغالي.

حيث يتقاضى فيتوريا راتب شهري 200 ألف يورو ويشمل هذا الراتب راتب المساعدين الأجانب العاملين معه، وفي حال رغبة المدرب في إنهاء عقده مع المنتخب أو رغبة اتحاد الكرة في إقالة المدرب سيتعين على أي من الراغب سداد المبلغ نحو 600 ألف يورو للآخر.

