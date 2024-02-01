«إرحموا نفسكم وارحلوا».. عبدالناصر زيدان يهاجم اتحاد الكرة بعد بيان الإعتذار

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، اتحاد الكرة بعد بيان الإعتذار الذي صدر أمس الأربعاء، بخصوص الخروج من بطولة أمم إفريقيا 2023 وتقديم مستوى سيء.

ماذا قال عبد الناصر زيدان؟

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الشعب يريد رحيلهم مهما كانت قرارت يوم الأحد المقبل، بعد الظهور السيئ للمنتخب خلال المشاركة الإفريقية.

وأضاف، أن اتحاد الكرة الحالي فاشل بكل المقاييس، ولا أدري لماذا متمسكين بالجبلاية وهناك انتخابات قريبة وسوف تغادرون في القريب العاجل.

وأكمل، يوم الأحد المقبل ليس مقبول أي قرارات بل استقالات، جمال علام وخالد الدرندلي لا بد منهم أن يقدموا استقالتهم فورا.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور 16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.