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أحمد جودة - القاهرة - تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد عبد المنعم عرضا قطريا، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف.

تطور جديد في رحيل محمد عبد المنعم من الأهلي.. تعرف على الرد الاخير

وكشف حسام حمدي وكيل محمد عبد المنعم بإنه بالفعل وصل عرض قطري لضم المدافع الدولي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل 2.5 مليون دولار لضمه، والاستفادة من خبراته.

وفي ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف، الأهلي حدد 5 ملايين دولار لبيع محمد عبد المنعم

وأي عرض أقل من هذا المبلغ لن يتم مناقشته، وبالفعل تم رفض العرض القطري.

وقد أجل مسؤولوا الأهلي الجلسة التي تجمع بينهما مع عبد المنعم لاعب الفريق لتمديد عقده لما بعد أمم إفريقيا وفي انتظار عقد الجلسة.

