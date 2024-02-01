نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ وصدمة جديدة من روي فيتوريا.. رسالة نارية إلى الخطيب ومنصب سيد عبد الحفيظ ورحيل مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 1-2-2024 في السطور التالية:

10 معلومات لا تفوتك عن جوزيه جوميز

جوزيه جوميز

وصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة، من أجل وضع الرتوش النهائية حول توقيع عقود تدريبه للنادي الأبيض.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" كل التفاصيل الخاصة بالوافد البرتغالي الجديد، وأهم مراحل رحلته في عالم التدريب.

يعد البرتغالي جوزيه جوميز من مواليد 28 أغسطس عام 1970، إذ يبلغ من العمر 53 عامًا.

انطلق جوميز في مشواره التدريبي، كمدرب مساعد في نادي باسوش دي فيريرا، وذلك في عام 1996، حيث كانت أول مرة للبرتغالي كمدير فني مع فريق فيديوتون المجري عام 2013، ومنذ توليه القيادة الفنية لم، يستطيع أن يحقق سوى بطولة وحيدة، ألا وهي كأس السوبر السعودي مع أهلي جدة.

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صدمة جديدة من روي فيتوريا

روي فيتوريا

خرج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور السته عشر واتجهت بركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.

وطالب الجميع برحيل فيتوريا ولكن كان هناك بند في عقده تم تفعيله، وعلم " دوت الخليج الرياضي"، أن بناء عليه قام اتحاد الكرة بعرض على فيتوريا 300 ألف دولار للرحيل بالتراضي، 200 راتب شهر يناير بجانب 100 ألف دولار من الشرط الجزائي.

ولكن رفض فيتوريا التنازل عن أي مستحقات له وتمسك بـ800 ألف دولار راتب يناير بجانب الشرط الجزائي كامل.

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رسالة نارية إلى محمود الخطيب

محمود الخطيب

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لم يدرس الامور جيدًا منذ بداية الموسم، بشأن مركز حراسة المرمى، مشيرا إلى أنه لا بد من منح مصطفى شوبير الفرصة كاملة خلال الموسم الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأمر يمثل كارثة كبيرة للغاية بعد التراجع عن ضم محمد أبوجبل، وكان يجب على إدارة النادي أن يكون لديها ثقة في باقي الحراس البدلاء".

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سيد عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد

سيد عبد الحفيظ

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي مرشح للعمل داخل المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة.

وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عاد للصورة من جديد للعمل داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة في مرحلة ما بعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة".

وتابع: ما علمته أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للمنتخب في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للجبلاية.

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هل يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان؟

لويس إنريكي وكيليان مبابي

تحدث مدرب فريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، حول الوضع الحالي للاعبه كيليان مبابي والجدل المحيط بمستقبله؛ ينتهي عقد مبابي مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع النادي.

وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي، أجاب إنريكي على أسئلة الصحفيين حول نافذة الانتقالات لفريق باريس سان جيرمان.

وعند سؤاله عن مستقبل مبابي وما إذا كان سيتخذ قرارًا قريبًا، أكد إنريكي أن مبابي لم يخبره عن أي قرار بخصوص مستقبله مع الفريق حتى الآن.