مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 | أعرف الموعد والقنوات الناقلة مجانا

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الؤياض 2024 | أعرف الموعد والقنوات الناقلة مجانا

مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الؤياض 2024 | أعرف الموعد والقنوات الناقلة مجانا..تحتضن العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في قمة ودية دولية تحضيرية، ضمن فعاليات كأس موسم الرياض بنسخته الرابعة.

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مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الؤياض 2024 | أعرف الموعد والقنوات الناقلة مجانا

يلا كورة مباشر الآن Inter Miami vs Al Nassr

تمثل المباراة أهمية كبيرة، كونها تجمع بين النجمين العالميين كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، للمرة الـ38 في مسيرتهما الكروية.

ويحظى الثنائي بشعبية هائلة في جميع أنحاء العالم، حيث يُعدان من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهما يحملان الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية، برصيد 118 هدفًا لكل منهما.

وتقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، بحضور جماهيري كبير، حيث تم بيع جميع تذاكر المباراة.

ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز في المباراة، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تعرض لها أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، أمس الأربعاء.

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أما إنتر ميامي، فيسعى إلى مواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، حيث فاز في آخر مباراتين له، أمام الهلال السعودي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية بين النجمين رونالدو وميسي، حيث سيحاول كل منهما تسجيل هدف، وإثبات تفوقه على الآخر.

وستكون المباراة فرصة جيدة للجماهير السعودية، لمشاهدة اثنين من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وجهًا لوجه.

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موعد مباراة النصر وانترميامي

تنطلق مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ضمن منافسات كأس موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وتقام المباراة بحضور جماهيري كبير، حيث تم بيع جميع تذاكر المباراة.

مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الؤياض 2024 | أعرف الموعد والقنوات الناقلة مجانا



القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

مجموعة قنوات بي إن سبورت المفتوحة HD:

بي إن سبورت المفتوحة 1 HD

بي إن سبورت المفتوحة 2 HD

القناة السعودية الرياضية المفتوحة

قناة MBC العامة

ترددات القنوات الناقلة