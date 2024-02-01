نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويواجه بيراميدز نظيره المصري في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباراة دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا- إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

تأهل فريق المصري لدور ربع النهائي بكأس الرابطة بعد تصدره قمة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط في حين تأهل بيراميدز بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط.