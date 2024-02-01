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أحمد جودة - القاهرة - رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة النصر × إنتر ميامي بجودة عالية | موسم الرياض 2024

مواجه نارية بين النصر وإنترميامي Inter Miami vs Al Nassr.. رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة النصر × إنتر ميامي بجودة عالية | موسم الرياض 2024..تتجه الأنظار اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يلتقي فريق النصر السعودي مع إنتر ميامي الأمريكي، في مباراة ودية دولية تحضيرية، ضمن منافسات كأس موسم الرياض بنسخته الرابعة.

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و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر وإنترميامي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة النصر × إنتر ميامي بجودة عالية | موسم الرياض 2024

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يلا كورة مباشر الآن Inter Miami vs Al Nassr

تمثل المباراة أهمية كبيرة، كونها تجمع بين النجمين العالميين كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، للمرة الـ38 في مسيرتهما الكروية.

ويحظى الثنائي بشعبية هائلة في جميع أنحاء العالم، حيث يُعدان من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهما يحملان الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية، برصيد 118 هدفًا لكل منهما.

وتقام المباراة على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، بحضور جماهيري كبير، حيث تم بيع جميع تذاكر المباراة.

ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز في المباراة، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تعرض لها أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، أمس الأربعاء.

أما إنتر ميامي، فيسعى إلى مواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، حيث فاز في آخر مباراتين له، أمام الهلال السعودي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية بين النجمين رونالدو وميسي، حيث سيحاول كل منهما تسجيل هدف، وإثبات تفوقه على الآخر.

وستكون المباراة فرصة جيدة للجماهير السعودية، لمشاهدة اثنين من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وجهًا لوجه.

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موعد مباراة النصر وانترميامي

تنطلق مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ضمن منافسات كأس موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وتقام المباراة بحضور جماهيري كبير، حيث تم بيع جميع تذاكر المباراة.

رابط سريع مجاني دون تقطيع.. بث مباشر مباراة النصر × إنتر ميامي بجودة عالية | موسم الرياض 2024



القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

مجموعة قنوات بي إن سبورت المفتوحة HD:

بي إن سبورت المفتوحة 1 HD

بي إن سبورت المفتوحة 2 HD

القناة السعودية الرياضية المفتوحة

قناة MBC العامة

ترددات القنوات الناقلة

القناة التردد القمر الصناعي بي إن سبورت المفتوحة 1 HD 12015 نايل سات بي إن سبورت المفتوحة 2 HD 12016 نايل سات القناة السعودية الرياضية المفتوحة 12522 عرب سات قناة MBC العامة 12522 عرب سات

تاريخ مواجهات رونالدو وميسي

تعود أول مواجهة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 23 أبريل 2008، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل فريقاهما مانشستر يونايتد ونادي برشلونة سلبيًا.

ومنذ ذلك الحين، التقى الثنائي في 37 مباراة أخرى، في جميع المسابقات الرسمية والتجريبية، حيث كانت الغلبة لميسي، الذي فاز في 17 مباراة، مقابل 11 انتصارًا لرونالدو، و9 تعادلات.

المسابقات الرسمية

دوري أبطال أوروبا: 16 مباراة، فاز ميسي في 7 مباريات، وفاز رونالدو في 5 مباريات، وتعادلا في 4 مباريات.



الدوري الإسباني: 9 مباريات، فاز ميسي في 7 مباريات، وفاز رونالدو في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

كأس ملك إسبانيا: 5 مباريات، فاز رونالدو في 5 مباريات، ولم يفز ميسي في أي مباراة.

الدوري الإسباني: 9 مباريات، فاز ميسي في 7 مباريات، وفاز رونالدو في مباراتين، وتعادلا في مباراتين. كأس ملك إسبانيا: 5 مباريات، فاز رونالدو في 5 مباريات، ولم يفز ميسي في أي مباراة. المباريات الودية:مباراة واحدة، فاز ميسي في المباراة.

و سجل رونالدو 23 هدفًا في مواجهاته مع ميسي، مقابل 22 هدفًا لميسي.

وتعد مباراة النصر وإنتر ميامي، التي ستقام اليوم الخميس في الرياض، هي المواجهة رقم 38 بين رونالدو وميسي.

