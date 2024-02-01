على ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي في مواجهة بيراميدز بالربع النهائي بكأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره بيراميدز اليوم الخميس بالدور الربع نهائى لبطولة كأس الرابطة.

تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز

جاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جابر، سمير فكري، كريم العراقي، عمرو السعداوي، ميدوجابر، أحمد منصور، حسن علي، باهر المحمدي، أمادو يا، عمرو موسي، باهر المحمدي.

وضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، حسين السيد، فخر الدين يوسف، محمود حمادة، يوسف الجوهري، صلاح محسن، اسلام عطية، أحمد عيد، ليستويل

موعد مباراة المصري وبيراميدز

يواجه الفريق البورسعيدي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بملعب الجيش ببرج العرب بالدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز

وتذاع مباراة المصري وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب المصري بجدول المجموعة الرابعة

تأهل فريق المصري لدور ربع النهائي بكأس الرابطة بعد تصدره قمة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط في حين تأهل بيراميدز بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط

