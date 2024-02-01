انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني .. تعرف على القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض فريق ريال مدريد بنظيره خيتافي مساء اليوم الخميس الموافق الأول من فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ملعب كولسيوم الفونسو بيريز

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، حيث أنه تمكن من حصد 54 نقطة نتيجة خوض التاسعة جولة الماضية بينما يحتل خيتافي المركز العاشرة برصيد 29 نقطة حيث يسعي لاعبو المرينجي في الفوز بهذه المباراة والذهاب بعيداً بصدارة البطولة المحلية.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني