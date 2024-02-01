نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر السعودي الرسمي لمواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض (موقف رونالدو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميامي، المقرر لها اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالمجيد الصليهم.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، محمد مران، عبد العزيز العليوة.

القنوات الناقله لمباراة النصر وإنتر ميامي اليوم

تنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات "SSC1 "الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس موسم الرياض، وأيضا MBC، كما يذاع اللقاء عبر منصة شاهد VIP.