نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نيوكاسل وتوتنهام.. مرموش يتلقى عرضا من عملاق البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المهاجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، عرضا من أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت في الأيام القليلة الماضية، بأن نيوكاسل يونايتد وتوتنهام مهتمان بالحصول على اللاعب صاحب الـ24 عاما، بعد تألقه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وعلى الرغم من خروج مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا، إلا أنه قدم أداءً جيدًا أيضًا في المسابقة، مما جعله موضع اهتمام العديد من الفرق الإنجليزية للتعاقد مع مرموش في الصيف المقبل.

مرموش على رارد الدوري الإنجليزي

ووفقًا للمعلومات الواردة من موقع Fussball.news الألماني، فإن نادي آرسنال أصبح مهمتا هو أيضا بالحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده في موسم 2027، ولايوجد لديه أي شرط جزائي ملزم به المهاجم، لكن إذا كان الجانب الإنجليزي يسعى لضمه فسيتعين عليه أن يدفع مبلغا ماليا كبيرا.

وانضم عمر مرموش لصفوف فرانكفورت قادما من نادي فولفسبورج في صفقة انتقال مجانية قبل الموسم الكروي الحالي وبدأ بمستوى متميز، ولعب 25 مباراة في ثلاثة مسابقات مختلفة.

وسجل مهاجمنا الوطني اثني عشر هدفا وصنع ثلاث أهداف لزملائه، ويحظى مرموش بتقدير كبير داخل صفوف الفريق ويعد عنصرا مهما في غرفة الملابس.

ولكن! فإن خطة ماركوس كروشه المدير الرياضي للفريق وهي عدم بيع اللاعبين المميزين في الصيف المقبل، إذا يريد آينتراخت تجنب حدوث اضطرابات أخرى، إلا أن مرموش هو أحد اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا جزءًا من المحور في المستقبل.